Le relazioni difficili sono un tema ricorrente nel percorso emotivo di molti. Spesso ci si chiede come interpretare spiritualmente la fine di un amore, cercando un senso più profondo. In questa riflessione, esploreremo le dinamiche di rapporti complessi, offrendo spunti di comprensione e di crescita personale, nel rispetto dei propri sentimenti e del proprio cammino interiore.

C ara Ester, ti leggo sempre, questa è però la prima volta che ti scrivo. Come dare una spiegazione spirituale alla fine di una relazione X Ho quasi ventinove anni, due storie alle spalle: la prima di quattro anni, da adolescente, con un bravo ragazzo che mi ha voluto un bene profondo e sincero; la seconda, di due anni, con il bello e dannato che mi ha fatto capire come non voglio sentirmi accanto ad una persona. Ora sono sola da tre anni, sto facendo pace con me stessa e sono quasi diventata mia amica. Un incontro che fa perdere l’equilibrio. Ma veniamo a noi. Non ho frequentato molte persone in questi tre anni, non ne avevo nè molta voglia né molti stimoli per farlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Quel dilemma che torna sempre in amore

Leggi anche: Le Relazioni Difettose – «Ma davvero mi piaceva quel fesso?»

Leggi anche: Le Relazioni Difettose – L’amore non è mai una botte di ferro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le Relazioni Difettose – A me piacciono quelli tristi, irrisolti, geniali, sfuggenti - Nonostante riconosca questo, visto che sono adulta e sto anche facendo un percorso, so di essere veramente Lucifero con il dottorato che persevera nella strada del male, visto che esco da un’ultima ... iodonna.it

Le Relazioni Difettose – «Ma davvero mi piaceva quel fesso?» - Ma poi ricapita e ci si ricasca, senza chiederlo, quando meno te lo aspetti. iodonna.it

Gianluca Celeprin. . Ci sono rotte che non si misurano in miglia. Sono fatte di relazioni, fiducia e condivisione. A tutti i soci Vivila ASD, al Direttivo, allo staff degli istruttori, ai volontari e a chi cammina con noi, anche da terra: grazie per rendere questa comunità - facebook.com facebook