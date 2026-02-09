Le Relazioni difettose | perché l’amore che fa soffrire sembra sempre il più intenso

Un uomo scrive a una giornalista per raccontare il suo dolore. Si confessa, senza filtri, perché sta vivendo una relazione che lo sta facendo soffrire. Non cerca soluzioni, ma solo qualcuno che ascolti. La sua lettera rivela quanto spesso ci si lasci prendere dall’amore anche quando fa male, e quanto possa essere difficile uscire da queste storie complicate.

Cara Ester, sono G., ti leggo da sempre e mai avrei pensato di scriverti. Ma oggi sono qua con il cuore infranto e, siccome nessuno lo sa e può saperlo, scrivo a te, come fossi la mia bbf. Amore e relazioni: 5 regole d'oro per far durare una storia X Due relazioni monotone e un incontro inatteso. Allora, iniziamo: sono fidanzata da quasi tre anni ma mi sono innamorata di un altro. Gran classico dirai tu. Ma partiamo dal principio. Io in una relazione monotona, lui in una relazione altrettanto monotona. Lui, che chiameremo F, mi scriveva da due anni, nonostante fosse fidanzato. Io mai considerato, ma un po' per noia e un po' per curiosità, gli rispondo.

Le relazioni difficili sono un tema ricorrente nel percorso emotivo di molti.

