Carsoli regala alla fidanzata un Gratta e Vinci da 500mila euro e lei sparisce | presentato esposto in procura

Un operaio regala un gratta e vinci alla fidanzata e lei sparisce con la vincita di 500mila euro. Lui si rivolge alla Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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