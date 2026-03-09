Una riforma che riguarda tutti gli italiani | appello al voto di Giorgia Meloni video

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, ha lanciato un appello al voto durante un video, invitando gli italiani a partecipare al referendum sulla riforma della giustizia. Nel suo intervento, ha sottolineato che la riforma riguarda tutti i cittadini e ha chiesto di esprimersi in modo consapevole. L’appello si inserisce in un momento di particolare attenzione politica e sociale.

Appello al voto di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, in vista del referendum sulla riforma della giustizia. Con un articolato video pubblicato sui suoi canali social, la premier dice: «Ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma ». Un modo per raccontare «cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione ».