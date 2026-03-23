Le ragioni del dialogo Avellino ricorda Francesco Saverio Festa a sette anni dalla scomparsa

A sette anni dalla scomparsa del professor Francesco Saverio Festa, figura di grande rilievo nel panorama culturale avellinese e maestro capace di formare intere generazioni, la città di Avellino si prepara a rendergli omaggio con un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del dialogo. Intuizioni e attualità di Francesco Saverio Festa”. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo alle ore 17:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, 6. Un’occasione di riflessione e confronto per ricordare non solo l’uomo e il docente, ma anche l’attualità del suo pensiero, ancora oggi capace di stimolare il dibattito culturale e civile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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