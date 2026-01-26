Pontedera ricorda Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, Pontedera ha organizzato un momento di riflessione per ricordare la figura del ricercatore italiano. La città ha voluto onorare la memoria di Regeni, simbolo di impegno e ricerca, mantenendo vivo il ricordo delle circostanze della sua morte. Un’occasione per sottolineare l’importanza della libertà accademica e della tutela dei diritti umani.

Pontedera ha ricordato Giulio Regeni, il ricercatore universitario italiano rapito, torturato e ucciso ad inizio 2016 in Egitto. Lo ha fatto in un luogo simbolico, la panchina gialla realizzata in sua memoria nel 2022 negli spazi esterni del Liceo XXV Aprile. Un'opera che fu voluta e installata grazie a un lavoro sinergico tra gli studenti, la scuola e l'Amministrazione Comunale, per non dimenticare mai questa vicenda e continuare a chiedere verità e giustizia. "Una vicenda - ha ricordato l'assessore comunale all'istruzione Francesco Mori - che riguarda la società civile di questo Paese e i diritti di verità e di giustizia di ciascuno di noi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire la verità e la giustizia, ricordando la vita spezzata di Regeni.

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pubblicato un messaggio per ricordare la vicenda.

