La città ricorda Mattia a 6 anni dalla scomparsa

La città di Cesenatico ricorda Mattia a sei anni dalla sua scomparsa. Sei anni fa, in Australia, si spegneva la vita di Mattia Fiaschini, uno dei giovani più conosciuti della zona. La comunità si è ritrovata ancora una volta per onorare la memoria del ragazzo, con alcune iniziative e momenti di raccoglimento. La sua famiglia e gli amici hanno condiviso ricordi e emozioni, ricordando Mattia come un ragazzo speciale e amato da tutti.

Sei anni fa in Australia si spegneva la vita di Mattia Fiaschini, uno dei giovani cesenaticensi fra i più conosciuti in città. Il caso commosse tantissime persone ed in un manifesto in questi giorni la famiglia dedica al ragazzo un pensiero legato al suo spirito libero: "Non fermarti, vai oltre, attraversami guardando e guardami attraversando uno spirito che sa di rare melodie, e poi vai ancora oltre. Non curarti dell'evidenza, sorvola il miraggio, cacciatore di eteree visioni, afferra con la mente l'invisibile, custodiscilo come dono segreto, concesso a pochi, perché solo pochi sanno cercare, solo pochi hanno occhi per vedere oltre".

