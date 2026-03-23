Papà mi ha sempre detto: “Fai quel che vuoi che campi di più”. Questa frase può essere fraintesa: non vuol dire stai sdraiato sul divano a guardare la tv. Vuol dire che devi riuscire a capire COSA VUOI, qual è la tua vera passione. E quando l’hai capito impegnarti al massimo diventa naturale: perché ti piace, ti riempie la vita ed è quel che desideri. Non mi ricordo un solo giorno nel quale mio padre non abbia lavorato. Se non recitava, studiava, dipingeva, scriveva, incontrava persone che gli potevano insegnare qualche cosa. La seconda legge che mi ha insegnato è che dare fiducia è più potente di qualunque punizione. Quando lo racconto molti mi guardano strano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le quattro leggi “naturali” che mi ha insegnato mio padre Dario Fo

Articoli correlati

Lorenzo Fragola: «Il rapporto con mio padre è stato la prova più dura della mia vita. Quando mi ha picchiato, mi ha devastato psicologicamente»Cantautore e vincitore dell’ottava edizione di X Factor nel 2014 a soli 19 anni, dopo il decimo posto a Sanremo con la canzone Siamo uguali e il...

Dario Fo e Franca Rame: tornano le loro “Donne!“Edizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni: a cento anni dalla nascita di Dario Fo, il 24 marzo 1926 e a dieci anni dalla sua scomparsa, il...