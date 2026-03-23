le previsioni di fantozzi

È sacrosanto votare due giorni, perché la democrazia è una cosa seria e gli italiani hanno tante cose da fare. Però andrebbe vietato l'uso del cellulare durante il referendum. Non tanto per le foto opportunity di politici e giornalisti (ormai c'è anche questa moda) ritratti ai seggi sorridenti con la loro scheda nell'urna, né perché la rete si sia riempita di foto della scheda - che sarebbero vietate - per mostrare ad esempio alla comunità islamista come votare, cioè No, come è capitato ieri. Ma perché l'attesa del risultato per i cosiddetti esperti diventa un incubo per chi, come me, è abituato a commentare le cose che succedono e non quelle che succederanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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