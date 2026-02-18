È in scena il 21 febbraio alle ore 20.00 e il 22 febbraio alle ore 16.00 a Teatro Due , spettacolo diretto da Davide Livermore a partire da Paolo Villaggio, drammaturgia curata dallo stesso Livermore insieme a Gianni Fantoni, Andrea Porcheddu, Carlo Sciaccaluga. Paolo Villaggio è stato un acuto osservatore del nostro tempo, un testimone unico, sagace: ha raccontato come pochi altri decenni di storia e vita italiana attraverso quei personaggi che – da grande attore comico – ha saputo creare. La sua narrazione è stata una critica sociale aguzza, una ricostruzione di un mondo osservato per paradossi, nelle sue contraddizioni prima della sua definitiva dissoluzione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Gianni Fantoni in scena a Perugia con "Fantozzi. Una tragedia"Al Teatro Morlacchi di Perugia, nella stagione 20252026, va in scena

Leggi anche: A quasi due anni dal debutto in prima nazionale torna “Fantozzi. Una tragedia” al Teatro Chiesa

Fantozzi. Una tragedia #teatro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.