Il Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve” a Santa Maria a Colle ospita incontri letterari dedicati alla scoperta di nuovi titoli. Questa volta, si parlerà di “Custodi del mare. Il libro di Fantozzi svela gli abissi”, un’opera che approfondisce temi legati al mondo marino. Un’occasione per conoscere meglio un testo che unisce cultura e rispetto per l’ambiente, in un contesto di confronto e approfondimento.

Proseguono gli incontri letterari al Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve”, a Santa Maria a Colle. Domenica sarà ospite il professore lucchese Paolo Fantozzi, per un incontro sul folclore della Toscana, a partire dal suo ultimo libro “ I custodi del mare. Storie e leggende dell’arcipelago toscano ” (NPS Edizioni, 15 euro), illustrato da Silvia Talassi. Cosa si nasconde nelle profondità del mare che circonda l’ arcipelago toscano? Quali segreti custodiscono le sue isole, sospese tra mito e storia? Nelle pagine del volume “I custodi del mare” rivivono figure leggendarie come il pirata Musetto, la strega Baciocca, la regina Ilva e ancora santi protettori come San Cerbone e San Mamiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

