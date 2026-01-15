Custodi del mare Il libro di Fantozzi svela gli abissi
Il Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve” a Santa Maria a Colle ospita incontri letterari dedicati alla scoperta di nuovi titoli. Questa volta, si parlerà di “Custodi del mare. Il libro di Fantozzi svela gli abissi”, un’opera che approfondisce temi legati al mondo marino. Un’occasione per conoscere meglio un testo che unisce cultura e rispetto per l’ambiente, in un contesto di confronto e approfondimento.
Proseguono gli incontri letterari al Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve”, a Santa Maria a Colle. Domenica sarà ospite il professore lucchese Paolo Fantozzi, per un incontro sul folclore della Toscana, a partire dal suo ultimo libro “ I custodi del mare. Storie e leggende dell’arcipelago toscano ” (NPS Edizioni, 15 euro), illustrato da Silvia Talassi. Cosa si nasconde nelle profondità del mare che circonda l’ arcipelago toscano? Quali segreti custodiscono le sue isole, sospese tra mito e storia? Nelle pagine del volume “I custodi del mare” rivivono figure leggendarie come il pirata Musetto, la strega Baciocca, la regina Ilva e ancora santi protettori come San Cerbone e San Mamiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: I Custodi Silenziosi del Mare: Gli Uomini e le Donne delle Sale Operative della Guardia Costiera
Leggi anche: Repek, ecco il noir dell’anima. Libro di delitti e abissi umani
Custodi del mare. Il libro di Fantozzi svela gli abissi; Storie di mare e scienza.
Custodi del mare. Il libro di Fantozzi svela gli abissi - Proseguono gli incontri letterari al Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve”, a Santa Maria a Colle. msn.com
Al Bucaneve il libro del professor Paolo Fantozzi ‘I custodi del mare’ - Domenica (18 gennaio) alle 17 al centro di cittadinanza dell'Oltreserchio si parla di storie e leggende dell'arcipelago toscano ... luccaindiretta.it
Custodi della laguna S’Ena Arrubia Da oltre 70 anni, i pescatori della Cooperativa Sant’Andrea proteggono un ecosistema unico in Sardegna, tra tradizione, sostenibilità e rispetto per il mare. ' htt facebook
"I cipressi vigilavano la sua solitudine come severi custodi e il mare cantava dal fondo dell'erta una lenta elegìa monocorde" Amalia Guglielminetti, "La porta della gioia" #LaSolitudineÈUnPostoAffollato #SalaLettura Amalia Guglielminetti fotografata da Mario x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.