Nelle pagelle di oggi, Michielan torna in campo dopo due mesi e dimostra attenzione tra i pali, mentre con i piedi mostra ancora qualche segnale di ruggine. Mastalli si distingue come il giocatore più pericoloso, contribuendo attivamente alla fase offensiva della squadra. Un ritorno importante per il portiere e un ruolo chiave per il centrocampista, in una partita caratterizzata da momenti di solidità e impegno.

MICHIELAN 6 Torna dopo due mesi di stop e tra i pali è molto attento a respingere. Con i piedi invece sembra essere rientrato un po’ arrugginito. Anche le uscite in alto ieri non sono sembrate il suo forte. CONTI 5 Distratto, lento, impreciso. Il direttore di gara prima e Carcani poi lo graziano, ma l’ex Ghiviborgo vive un pomeriggio davvero complicato. Leggermente meglio nel finale quando tenta anche qualche sortita in avanti. SOMMA 6 Difficile giocare da dietro con un campo così piccolo e avversari veloci e rapidi nel pressing. Rimedia col mestiere a qualche iniziativa pericolosa del Tau. CAVALLARI 6 Solo la terza presenza per il numero 24 che non fa rimpiangere Zanoni e, anzi, mette una pezza a qualche sbavatura dei compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Michielan di nuovo in campo, Mastalli è il più pericoloso

Leggi anche: Le pagelle. Michielan bravo e attento, Somma mostra sicurezza. Ciofi sfiora il gol più volte. Positivi Vlahovic e Rossi

Leggi anche: Le pagelle. In attacco il più pericoloso è Lepri. Mancano gli spunti di Piccoli