Le pagelle Brividi Michielan Somma sicuro Mastalli vero leader

Le pagelle di Brividi Michielan e Mastalli emergono da una partita caratterizzata da alti e bassi. Michielan, inizialmente sotto tono a causa di alcuni errori e del rigore concesso, si riprende nel corso del match senza interventi decisivi. Mastalli si conferma invece un vero leader, contribuendo con stabilità e presenza in campo. Analizziamo nel dettaglio le prestazioni dei protagonisti e gli aspetti più significativi della sfida.

MICHIELAN 6 Inizio shock con un paio di errori e il rigore causato. Rimedia poi col passare dei minuti seppur senza interventi degni di particolare nota. CONTI 6 Qualche difficoltà nel primo tempo, meglio nel secondo. SOMMA 6,5 La chiusura nel finale della prima frazione è determinante per le sorti di una gara che poi poco dopo cambia completamente. ZANONI 6 Torna dopo lo stop per squalifica e gioca una gara attenta. BELLO 6,5 Mette lo zampino nei due gol iniziali della ripresa e si conferma un discreto innesto per la corsia destra. CIOFI 6,5 Dopo un periodo trascorso molto più in panchina che in campo e segna con un bel sinistro sotto la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Brividi Michielan. Somma sicuro, Mastalli vero leader Leggi anche: Le pagelle. Michielan di nuovo in campo, Mastalli è il più pericoloso Leggi anche: Le pagelle. Michielan sicuro. Conti cresce alla distanza. Zanoni ok. Nardi: sensazioni positive. Noccioli, errore sotto porta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le pagelle. Michielan di nuovo in campo, Mastalli è il più pericoloso - Dimostra di trovarsi a suo agio in quel ruolo più avanzato e di crescere di condizione dopo i primi mesi della stagionale in naftalina. lanazione.it

Inter-Napoli, le pagelle - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.