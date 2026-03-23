Il ritorno al gol di Immobile, il crollo del Chelsea e la doppietta di Vinicius: ecco i promossi e i bocciati dell'ultimo weekend nei maggiori campionati esteri Un gol e una traversa. Dopo sette gare, l'ex laziale si è finalmente sbloccato e spinge il Paris Fc verso la salvezza, obiettivo prioritario per cui è stato reclutato a gennaio. E l'assist di Coppola rende la rete al Le Havre (3-2) anche più speciale. Gol e rigore ottenuto nel 2-1 a Lione per vidimare la quarta vittoria di fila e il sesto risultato utile consecutivo dei monegaschi. L'esterno si conferma il talento in più, inevitabilmente tra i Bleus con vista Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: Akliouche 8, la Francia ha una nuova stella. Tottenham 3, Tudor traballa

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