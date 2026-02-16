Le pagelle del weekend estero Sage miracolo a Lens | 8 La macchina del fango a Grimsby? Anche no | 4
Sage ha conquistato un punteggio di 8 nel match di Lens grazie a un intervento decisivo che ha evitato il pareggio, dimostrando grande determinazione. Nel frattempo, a Grimsby, le accuse di fango contro la squadra sono state smentite dopo che i giocatori sono stati scagionati dalle polemiche. Il Marsiglia, invece, attraversa un momento difficile dopo l’addio di De Zerbi, che ha lasciato la squadra senza una guida stabile. Infine, Alexander Arnold è tornato in campo con entusiasmo, dando un contributo importante alla sua squadra.
Ecco promossi e bocciati del fine settimana nei maggiori campionati europei. In Inghilterra solo l'FA Cup, con la Premier ferma per un weekend. Record pareggiato. Con la doppietta al Werder Kane è arrivato a quota 26 gol in 22 giornate di campionato. Prima di lui solo Lewandowski aveva segnato tanto a questo punto del torneo: il polacco ci era riuscito nel 2020-21 e nel 2021-22. Nessuno ha però mai fatto meglio. Non solo: è arrivato a quota 500 gol fra i professionisti (fra club e nazionale), di cui 100 su rigore. Il Leverkusen ha vinto senza subire gol contro il St. Pauli, e già questo, per un difensore centrale, è un merito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le pagelle del weekend estero. Fonseca 8, miracolo a Lione. Zero al Rayo e al suo prato nocivo
Yamal sorprende ancora e dà una mano al City a vincere contro l’Arsenal, una vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione.
Le pagelle del weekend estero. Endrick 8: Real, che ti perdi! Arsenal 5: psicodramma all'orizzonte
Le pagelle del weekend internazionale offrono uno sguardo obiettivo sulle prestazioni delle squadre e dei giocatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le pagelle del weekend estero. Fonseca 8, miracolo a Lione. Zero al Rayo e al suo prato nocivo; IL PAGELLONE DEL WEEKEND (07-08/02); Atalanta-Lazio 0-2: Ederson e Zalewski in gol in un Olimpico quasi deserto; Le pagelle degli arbitri: Guida 5, manca un rigore in Juve-Lazio. Massa, meno male che c'è il Var...
L'oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio con le pagelle: Bilancia brilla con 'voto 10'L'oroscopo del 17 e 18 gennaio 2026 è pronto a valutare l'andamento riservato dagli astri al prossimo weekend. Questo fine settimana di metà gennaio si manifesta come un arazzo di destini intrecciati ... it.blastingnews.com
Le pagelle del weekend estero. Vinicius 7,5, golazo a chi lo fischia. Simeone 5, ha perso l'ambizioneIl brasiliano beccato dal suo pubblico. Il momento opposto delle squadre di Manchester. Il gran lavoro di Matarazzo alla Real Sociedad ... msn.com
LE PAGELLE Il giovane difensore venostano si dimostra ancora una volta leader del reparto arretrato ed è bravissimo ad evitare un gol che sembrava fatto. Male in avanti Pecorino e Merkaj. - facebook.com facebook