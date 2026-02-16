Sage ha conquistato un punteggio di 8 nel match di Lens grazie a un intervento decisivo che ha evitato il pareggio, dimostrando grande determinazione. Nel frattempo, a Grimsby, le accuse di fango contro la squadra sono state smentite dopo che i giocatori sono stati scagionati dalle polemiche. Il Marsiglia, invece, attraversa un momento difficile dopo l’addio di De Zerbi, che ha lasciato la squadra senza una guida stabile. Infine, Alexander Arnold è tornato in campo con entusiasmo, dando un contributo importante alla sua squadra.

Ecco promossi e bocciati del fine settimana nei maggiori campionati europei. In Inghilterra solo l'FA Cup, con la Premier ferma per un weekend. Record pareggiato. Con la doppietta al Werder Kane è arrivato a quota 26 gol in 22 giornate di campionato. Prima di lui solo Lewandowski aveva segnato tanto a questo punto del torneo: il polacco ci era riuscito nel 2020-21 e nel 2021-22. Nessuno ha però mai fatto meglio. Non solo: è arrivato a quota 500 gol fra i professionisti (fra club e nazionale), di cui 100 su rigore. Il Leverkusen ha vinto senza subire gol contro il St. Pauli, e già questo, per un difensore centrale, è un merito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le pagelle del weekend estero. Sage, miracolo a Lens: 8. La macchina del fango a Grimsby? Anche no: 4

Yamal sorprende ancora e dà una mano al City a vincere contro l’Arsenal, una vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione.

