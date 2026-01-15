Top employers 2026 la lista delle migliori aziende dove lavorare in Italia | quali sono

La lista Top Employers 2026 presenta le migliori aziende italiane riconosciute per l’eccellenza nelle risorse umane. Sono 144 le imprese certificate dal Top Employers Institute, attestando un elevato standard in termini di ambiente di lavoro, benefit e sviluppo professionale. Questa classifica fornisce un quadro aggiornato delle realtà più affidabili e innovative in Italia, offrendo un punto di riferimento per chi cerca opportunità di impiego in aziende attente al benessere dei propri dipendenti.

Sono 144 le aziende italiane certificate nella classifica Top Employers 2026 realizzata dal Top Employers Institute che certifica le migliori aziende sotto il profilo delle risorse umane. Acque Bresciane è ufficialmente certificata Top Employer Italia 2026; Italia Società Benefit si riconferma "Top Employer" per il settimo anno consecutivo; Poste è 'Top Employer' per il settimo anno consecutivo; Il Gruppo ITAS si conferma Top Employer Italia 2026.

Top Employers Italia 2026: l'elenco delle aziende premiate - Elenco in ordine alfabetico delle 47 aziende certificate Top Employers Italia 2026 che hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2026 in quanto certificate in almeno altri 4 Paesi ... repubblica.it

UniCredit riconosciuta Top Employer 2026 in Europa per il decimo anno consecutivo - McDonagh (UniCredit): "Continueremo a celebrare l’individualità, incoraggiare la crescita e promuovere il successo collettivo, perché insieme ... affaritaliani.it

