Interviste Indiani | Bravissimi Mercato? Non credo

Le recenti dichiarazioni degli interviste evidenziano il valore della squadra, che dopo 18 giornate ha conquistato 47 punti, un risultato sorprendente. Nonostante ciò, l’opinione sul mercato rimane cauta. La squadra si distingue per la capacità di trovare sempre la strada giusta, come dimostrato nella vittoria contro il Seravezza, seconda in classifica. Un risultato che sottolinea l’impegno e l’organizzazione del gruppo, anche se il portiere non è stato particolarmente impegnato.

"Avere 47 punti dopo 18 giornate è fuori da ogni immaginazione ed il merito va a questi ragazzi che riescono a trovare sempre la strada giusta e sanno dove andare come hanno fatto oggi contro il Seravezza, seconda in classifica, squadra di valore anche se, in verità, il nostro portiere non ha toccato palla". L’allenatore Paolo Indiani appare visibilmente soddisfatto. "Sono stati determinanti gli ingresso di Regoli e Riccobono e con questo gruppo mi sembra inutile parlare di mercato". "Avevo un grande timore per questa partita – ha sottolineato Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto – ed il Seravezza in effetti mi ha fatto una grande impressione per cui se la gara fosse finita in parità non sarebbe stato scandalo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

