Le interviste L’attaccante Giannetti è soddisfatto | La mia rete ha regalato un punto importante alla squadra

L’attaccante Giannetti ha commentato il suo gol nel derby di Prato, affermando che ha regalato un punto importante alla squadra. Il suo precedente gol contro l’Orvietana aveva semplicemente incrementato lo score complessivo. Dopo il match, Giannetti si è detto soddisfatto, sottolineando il valore del pareggio ottenuto nel confronto con i rivali locali.

Il gol segnato all’Orvietana era servito soltanto ad aumentare lo score. Quello di ieri pomeriggio è valso il pareggio nel derby di Prato. Una grande gioia, per Niccolò Giannetti (foto) e per tutta la Robur. "Sono contentissimo – dice l’attaccante bianconero –, per la rete e perché ha regalato un punto importante alla squadra. Il Prato è partito fortissimo, nella prima mezz’ora mi ha impressionato, la miglior squadra dell’intero campionato. Poi, fortunatamente loro hanno avuto un calo e noi siamo stati bravi a rimanere in partita e a recuperarla e, dopo il secondo svantaggio, pareggiarla. Fondamentale, per come si era messa. Poteva benissimo finire 2-2: in occasione del loro terzo gol, nato da una rimessa laterale, potevamo sicuramente fare meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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