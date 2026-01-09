Uccello rarissimo avvistato in Liguria | le foto dell'averla venuta dall'Oriente

Nella regione di Genova è stato avvistato un esemplare di averla maggiore beccopallido, una specie molto rara in Italia proveniente dall’Oriente. Si tratta di uno degli pochi avvistamenti documentati negli ultimi decenni, suscitando interesse tra gli appassionati di birdwatching e studiosi di avifauna. Le foto scattate in questa occasione rappresentano un importante contributo alla conoscenza di questa specie, poco frequente nel nostro paese.

Su una spiaggia nei pressi di Genova è stata avvistata un'averla maggiore beccopallido, un raro uccello orientale del in Italia, nell'arco di decenni, sono stati confermati pochissimi avvistamenti. Le belle foto di Gabriella Motta e Gianni Lucchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l’uccello è in pericolo critico di estinzione

Leggi anche: Abbiamo incontrato il fiorrancino: le foto dell’uccello dalla magnifica cresta di fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l’uccello è in pericolo critico di estinzione - Durante una recente spedizione nella foresta pluviale di Uafato, nell'arcipelago di Samoa, i ricercatori hanno avvistato esemplari di manumea o piccione ... fanpage.it