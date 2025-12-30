Perché le donne non parlano di soldi

Le donne spesso evitano di parlare di soldi a causa degli stereotipi di genere che influiscono sulla loro educazione finanziaria. Questa mancanza di dialogo può portare a svantaggi economici e vulnerabilità, come lo sfruttamento sul lavoro o la violenza economica. Comprendere le ragioni di questa reticenza è fondamentale per promuovere un maggior equilibrio e consapevolezza nelle questioni finanziarie.

