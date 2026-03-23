Gli elettori italiani hanno respinto la riforma della magistratura fortemente voluta dalla maggioranza di destra. Il risultato del referendum costituzionale che si è svolto tra domenica 22 e lunedì 23 marzo è particolarmente significativo per i numeri registrati dal no, ma anche per il dato dell’affluenza, intorno al 60 per cento, quindi davvero molto alta. Se è certo, come era evidente dall’inizio, che le conseguenze del voto degli italiani avranno conseguenze sul piano politico, è ancora molto presto per capire di che natura saranno. Difficile dire, per esempio, se l’esito del referendum potrà incidere sui rapporti tra maggioranza e opposizioni, anche perché queste sono apparse incapaci di costruire un fronte politico comune. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le conseguenze della sconfitta della destra nel referendum

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