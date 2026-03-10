Il referendum si perde spesso a causa di errori commessi dalla destra, che si mostra incapace di contrastare le strategie della sinistra. La discussione si focalizza su esempi pratici legati alla Giustizia e alle problematiche quotidiane dei cittadini, evidenziando come scelte sbagliate e mancanza di coordinamento possano compromettere il risultato. La partita si gioca su questioni concrete e sulla capacità di presentare soluzioni efficaci.

Quando ho scritto che la destra lavorava alacremente per la sconfitta al referendum sulla Giustizia che spalancava la porta alla caduta del governo, parecchi lettori mi hanno rivolto accuse prive di senso: disfattista, portasfiga, non empatico. Ma se l'empatia è vivere di sogni, ve la lascio. Io mi limito a osservare e quello che vedo è una serie infinita di errori, il primo dei quali cadere nei tranelli della sinistra che al gioco delle provocazioni è imbattibile. Da destra sono fragili, vulnerabili, piagnucolosi, hanno puntualmente seguito l'agenda dettata dall'altra parte, hanno risposto non sui fatti ma con le botte di testa dei Nordio o di quella sua vice, la Bartolozzi, la quale, da inquisita, dice che se perdono i sì lei espatria, manco fosse una narcotrafficante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come si perde un referendum. Tutti gli errori della destra eternamente succube della sinistra in falange

Articoli correlati

Il problema della destra italiana è che non è di destra. La sinistra sìIl governo celebra l'umanesimo e pensa di reintrodurre la dicitura “ginnasio” per il biennio del liceo classico.

Tutti gli strafalcioni della sinistra sul referendum sulla giustizia: le mistificazioni grossolane dei testimonial del “No”Sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia, la sinistra sta offrendo una sequenza impressionante di errori, imprecisioni e vere e...

Altri aggiornamenti su Come si perde un referendum Tutti gli...

Discussioni sull' argomento Il piano per ricominciare a correre in sicurezza dopo un lungo stop; GPS 2026, chi cambia provincia non perde le certificazioni linguistiche e informatiche già dichiarate; La Chiesa è una squadra: relazioni e corresponsabilità nel cammino sinodale; Cambio ora legale 2026, quando vanno spostate le lancette in Italia.

Buongiorno a tutti, da ignorante una curiosità… da cosa dipendono i prezzi dei libri Ci sono libri di scrittrici fantastiche a 3euro e altri a prezzi che a lungo andare diventano improponibili… qualcuno è più informato di me - facebook.com facebook

La Procura vallesana chiede a Meta tutti i contenuti - pure commenti di terzi - pubblicati sui profili Facebook dei Moretti e del bar Le Constellation: gli account erano stati cancellati da Jessica dopo la tragedia x.com