Referendum dopo l’attacco della destra il Csm apre un’altra pratica a tutela della Cassazione | è la terza in meno di un anno

Dopo l’attacco della destra, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di aprire un’altra pratica per tutelare i giudici della Corte di Cassazione e il suo primo presidente. È la terza volta in meno di un anno che il Csm interviene su questa questione. La decisione arriva dopo le polemiche e le tensioni cresciute negli ultimi mesi, che hanno coinvolto anche esponenti politici e forze dell’ordine della giustizia.

Un'altra pratica a tutela dei giudici della Corte di Cassazione e del suo primo presidente, il giudice più alto in grado del Paese. Quello che al Consiglio superiore della magistratura non si era mai visto, con questo governo succede per la terza volta in meno di un anno. I consiglieri togati di palazzo Bachelet intervengono di nuovo a difendere i colleghi della Suprema Corte, stavolta finiti nel mirino del centrodestra per l'ordinanza dell' Ufficio centrale per il referendum che ha riscritto il quesito sulla riforma Nordio, dando ragione ai promotori della raccolta firme. Una decisione che ha messo in crisi il governo, nonostante il Consiglio dei ministri abbia deciso di non rinviare la data del voto, limitandosi a correggere il testo sulle schede.

