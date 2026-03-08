Viso che cede dopo un forte dimagrimento | come ridarsi un tono con la medicina estetica rigenerativa

Dopo una rapida perdita di peso, il viso mostra evidenti segni di cedimento: l’ovale sfuma e le rughe risultano più evidenti. La medicina estetica rigenerativa viene proposta come soluzione per migliorare l’aspetto e ridare tono al volto. Il processo interessa principalmente le zone più colpite dal dimagrimento, con trattamenti mirati a riempire le pieghe e rassodare la pelle.

Questo articolo è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026. I visi scavati di chi dimagrisce tanto e in fretta sono stati tra i principali protagonisti dell’ultimo Congresso mondiale di Dermatologia, Chirurgia Plastica e Scienza dell’invecchiamento di Parigi. Al centro della discussione dell’IMCAS World, ci sono le conseguenze che in particolare i nuovi farmaci agonisti dell’ormone GLP-1 per sovrappeso e obesità producono sui tessuti del viso. «Nei pazienti si verifica un cambiamento delle strutture di sostegno», spiega Editta Buttura da Prato, medico estetico specializzato in Medicina Maxillo-Facciale. «Questi farmaci aumentano o accelerano l’atrofia, ovvero riducono il volume di certi comparti adiposi, come il perioculare – l’area che circonda l’occhio – e il preauricolare – esterna all’orecchio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it

