Occhiaie dopo i 40 anni l'aiuto della Medicina rigenerativa | non solo una questione estetica

Dopo i 40 anni, molte persone notano che le occhiaie diventano più evidenti, con tonalità più scure e tratti più marcati. La riduzione del sonno, l’aumento di impegni lavorativi e lo stress quotidiano contribuiscono a questa trasformazione visibile. La medicina rigenerativa viene oggi utilizzata come trattamento per contrastare questi inestetismi, che vanno oltre l’aspetto estetico.

Più profonde, più scure, più persistenti. Dopo i 40 anni le occhiaie non raccontano solo la stanchezza, ma lo stato dei tessuti, degli ormoni e della pelle. E oggi la medicina rigenerativa offre soluzioni mirate Si dorme meno, si lavora di più, si accumula stress. E poi, un giorno, lo specchio cambia. Le occhiaie dopo i 40 anni appaiono più profonde, più scure, più persistenti. Non è solo stanchezza. Non è solo una notte insonne. È il tempo che passa, sì, ma anche molto altro. Perché le occhiaie non sono solo un dettaglio estetico: raccontano lo stato della pelle, dei tessuti, della circolazione.

