Mandragora vale un attaccante | sesto gol in campionato e fantamedia del 6,5

Come un attaccante. Rolandro Mandragora continua a essere uno dei protagonisti di questa stagione e contro il Bologna è arrivato il sesto gol in campionato. Al Fantacampionato Gazzetta continua a volare: fantamedia del 6,5 e 21 partite a voto su 21. Il centrocampista della Fiorentina ha sfruttato il bel passaggio teso di Gudmundsson per firmare il raddoppio nel 2-1 dei viola al Dall'Ara. L'ex Juventus ha già ampiamente superato il record di reti in Serie A della scorsa annata, chiusa con quattro marcature sempre in Toscana. Quello che sorprende al Fantacampionato è che non sono tantissimi, in rapporto ai sorprendenti numeri del giocatore, i fantallenatori che stanno puntando su di lui: al momento è infatti presente solamente nell'1,5% delle rose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

