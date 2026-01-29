Concluso l' intervento sull' acquedotto a Calci | sostituiti 300 metri di condotte

Questa mattina si sono conclusi i lavori di sostituzione di 300 metri di condotte in via Arno, a Calci. Le operazioni sono state portate a termine da Acque in collaborazione con il Comune. Ora l’acquedotto dovrebbe funzionare più sicuro e affidabile.

Si sono conclusi i lavori alle condotte in via Arno, a Calci, realizzati da Acque in sinergia con l'amministrazione comunale. Un lavoro che ha consentito di rinnovare un tratto strategico della rete idrica, migliorando affidabilità, continuità del servizio e tutela della risorsa. L'intervento ha previsto la sostituzione di circa 300 metri di tubazioni, piuttosto datate, con nuove in ghisa sferoidale (materiale di qualità superiore rispetto alle reti di vecchia generazione) e il rifacimento degli allacciamenti alle singole utenze. La nuova porzione di acquedotto ha un diametro maggiore rispetto alla precedente, cosa che permette non solo maggiore continuità nell'erogazione, ma anche un miglioramento nella disponibilità della risorsa per le oltre 200 utenze coinvolte, riducendo il rischio di interruzioni e disservizi legati a guasti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

