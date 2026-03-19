Champions anche Liverpool e Atletico Madrid ai quarti | tutte le qualificate e gli accoppiamenti

Gli ottavi di finale di Champions League si sono conclusi mercoledì 18 marzo con le qualificazioni di Liverpool e Atletico Madrid ai quarti di finale. Sono stati determinati gli accoppiamenti che daranno forma al tabellone dei quarti di finale, completando così il quadro delle squadre che proseguono nella competizione. La fase ad eliminazione diretta si appresta a entrare nel vivo con queste sfide.

(Adnkronos) – Finiscono gli ottavi di finale di Champions League oggi, mercoledì 18 marzo, e si definisce il tabellone con tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale. Il Barcellona passa il turno contro il Newcastle, mentre il Bayern fa il suo contro l'Atalanta anche nella sfida di ritorno e si guadagna il big match contro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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