Alejandro Garnacho del Chelsea punta al prestito all’Atletico Madrid

Alejandro Garnacho, attualmente al Chelsea, potrebbe trasferirsi in prestito all’Atletico Madrid. La notizia è stata riportata recentemente da un sito inglese, offrendo dettagli sul possibile accordo. Per i lettori meno familiari con l’inglese, questa sintesi intende chiarire le informazioni principali riguardo alla situazione del giovane calciatore.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, i colloqui sono in fase iniziale per un potenziale trasferimento in prestito a sorpresa che porterà Alejandro Garnacho dal Chelsea all’Atletico Madrid. Il nazionale argentino si è unito ai Blues solo durante l’estate, arrivando dal Manchester United per 40 milioni di sterline, secondo il rapporto della BBC Sport all’epoca. Tuttavia, il futuro di Garnacho potrebbe già essere in dubbio poiché l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone avrebbe approvato un potenziale trasferimento in prestito per il giocatore, secondo Fichajes.🔗 Leggi su Justcalcio.com

GARNACHO TO CHELSEA AGREED! Man City Target RODRYGO! | Transfer News

A pesar del doblete de Alejandro Garnacho, Chelsea cayó ante Arsenal en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga InglesaChelsea perdió 3-2 como local frente al Arsenal en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa. El equipo londinense sufrió una dura derrota, aunque encontró alivio en el doblete del argen ... misionesonline.net

Los dos goles de Alejandro Garnacho en la derrota del Chelsea ante el Arsenal por la Copa de la Liga en InglaterraEl atacante, que pelea por un lugar en la lista de la selección argentina de cara al Mundial, ingresó en el segundo tiempo y fue determinante para dejar a los Blues con posibilidades de cara a la reva ... infobae.com

GARNACHO AGAIN!!! GOAAL! ALEJANDRO GARNACHO 83' CHE 2 - 3 ARS #HomeofEFL #RadioZaidiYaRadio - facebook.com facebook