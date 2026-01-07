Scuola via libera del Ministero alle lezioni di latino alle medie
Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato le lezioni di latino nelle scuole medie, sottolineando l’importanza della storia occidentale, dell’identità nazionale e dei classici. Le nuove indicazioni mirano a valorizzare questi aspetti come elementi fondamentali per la formazione degli studenti, favorendo un percorso educativo più completo e in linea con le tradizioni culturali europee. Questa decisione intende rafforzare la conoscenza delle radici storiche e linguistiche della nostra cultura.
LA DECISIONE. Le nuove Indicazioni riportano al centro la storia occidentale, la «valorizzazione dell’identità nazionale» e la riscoperta dei classici, considerate dal Ministro elementi fondamentali per la formazione degli studenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Nuove indicazioni nazionali, via libera al testo definitivo. Da settembre 2026 ritorna il latino alle medie e si rafforza lo studio della grammatica nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo
