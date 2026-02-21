Trovo sia giusto ripristinare il latino alle scuole medie la storia di Antonella Conti 81 anni e 48 anni di insegnamento premiata dagli ex alunni di un liceo a Roma

Antonella Conti, insegnante con 48 anni di esperienza, sostiene che il latino dovrebbe tornare nelle scuole medie. La sua posizione nasce dalla convinzione che questa materia aiuti a sviluppare il pensiero critico e le capacità linguistiche dei giovani. Lo scorso fine settimana, ha ricevuto un riconoscimento dagli ex studenti di un liceo romano, che hanno ricordato con affetto il suo metodo didattico. La discussione sulla riintroduzione del latino continua a divampare nel mondo dell’istruzione.

Antonella Conti, 81 anni, ha insegnato latino e greco per 48 anni, di cui 32 al liceo Augusto di Roma. La sua strategia didattica prevedeva l'uso del Festival di Sanremo come ponte tra le materie classiche e l'universo culturale degli studenti: ogni anno, al rientro dalla città ligure, la professoressa portava in classe autografi di cantanti e vip del momento, raccontava aneddoti e curiosità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuove Indicazioni nazionali, Valditara: “Storia dell’Occidente al centro, rafforzamento di grammatica e latino alle medie. Prima vera educazione affettiva”Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato le novità delle Nuove Indicazioni Nazionali, sottolineando il focus sulla storia dell’Occidente e il rafforzamento di grammatica e latino nelle scuole medie.

Il calo demografico a Teglio. Addio alle scuole medie nell’arco dei prossimi tre anniA Teglio, nei prossimi tre anni, si prevede il trasferimento degli studenti delle scuole medie dal plesso di Teglio a quello di Tresenda (Valgella).

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.