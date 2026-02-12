Scoperta un' autofficina abusiva titolare denunciato dai forestali

I carabinieri forestali di Pescara hanno scoperto un’autofficina abusiva in città. L’hanno sequestrata e denunciato il titolare. L’attività funzionava senza autorizzazioni e gestiva rifiuti pericolosi e non. La scoperta arriva dopo una serie di controlli mirati nel settore.

Disposti il sequestro amministrativo dell'attrezzatura e quello penale dei rifiuti rinvenuti sul posto. Multe anche ai clienti Officina abusiva scoperta e sequestrata dai carabinieri forestali. I militari del Nucleo di Pescara hanno individuato in città un'attività di autoriparazione esercitata in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge, con contestuale gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. Nel corso dei controlli è emerso che l'autofficina operava senza le necessarie autorizzazioni amministrative e senza l'iscrizione nel registro previsto dalla normativa. I rifiuti prodotti dall'attività, inoltre, risultavano stoccati e gestiti in violazione delle disposizioni ambientali.

