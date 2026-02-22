Atalanta | 45 punti e sogno Champions Napoli ko 2-1 in rimonta

L'Atalanta conquista tre punti decisivi grazie a una rimonta contro il Napoli, che ha perso 2-1 nonostante un avvio promettente. La squadra bergamasca, dopo aver subito il primo gol, ha reagito con determinazione, segnando due volte nel secondo tempo. La vittoria avvicina l’Atalanta alla zona Champions, portando il totale punti a 45. La squadra adesso punta a mantenere questa serie positiva nelle prossime partite.

Atalanta Rinasce: Una Rimonta di Cuore Verso la Champions League. L’Atalanta ha compiuto un passo significativo verso la qualificazione alla Champions League, superando il Napoli in un match combattuto terminato 2-1. La vittoria, ottenuta al Gewiss Stadium, è frutto di una rimonta nel secondo tempo che ha galvanizzato i tifosi e rilanciato le ambizioni europee della squadra bergamasca. Il risultato porta i nerazzurri a quota 45 punti in classifica, avvicinandosi sempre più alle posizioni che contano per l’accesso alla competizione continentale. L’incontro si è svolto in un’atmosfera particolare, segnata dal divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli a seguito di precedenti episodi di contestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Atalanta batte un colpo da Champions: rimonta di testa e cuore, Napoli battuto 2-1L’Atalanta conquista tre punti cruciali battendo il Napoli 2-1 grazie a una rimonta di testa e cuore.

Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposteQuali sono i punti necessari per qualificarsi in Champions League? In questo approfondimento, analizziamo le sfide di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, spiegando i calcoli e le strategie per ottenere l'accesso agli ottavi o ai playoff.

Atalanta-Chelsea 2-1: gol e highlights | Champions League

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juventus-Como e Atalanta-Napoli, snodo cruciale per la corsa Champions: ultima chiamata per Fabregas e Palladino; Atalanta-Napoli, sfida decisiva tra morale e classifica; Scommesse calcio, Serie A: Atalanta-Napoli, sfida ad alta tensione per la Champions. L’1 della Dea a 2,45, il 2 degli azzurri a 3,00 su BetFlag; Serie A 2025-26, dove vedere Inter-Juve e tutte le partite della 25ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky.

Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e ContelQu001eu0006IbrL?dp`ru0012q`V&r$%?qu001e ?u0003r (O?8?g?-u000b??,?YXh???pka?u0016??±@?Du000e?Du0012yu001cu0010?9u000bu0012?u0016???u0016xW??$?? AB?m-?&@u0010?u0004z ?qu0018&???u0005Eeu0005??H??`u0002l ... tuttosport.com

Serie A, l’Atalanta ribalta il Napoli: Pasalic e Samardzic fanno volare la DeaVittoria importante della squadra di Palladino che stende 2-1 il Napoli. Segna prima Beukema, nella ripresa vincono i nerazzurri con le reti di Pasalic e Samardzic ... msn.com

Con questi tre punti l'Atalanta sale a quota 45 punti, a -1 dalla Juve quinta, mentre il Napoli rimane a quota 50 #Tuttosport #AtalantaNapoli x.com

Uno-due della dea all'Olimpico, sponda Lazio. Tre punti preziosi che abbiamo festeggiato in diretta a Novastadio! Atalanta Bergamasca Calcio Novastadio Telenova Milano S.S. Lazio Mirco Luigi Rota #lazioatalanta #sslazio #atalanta #telenova #palladino - facebook.com facebook