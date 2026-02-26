L’Atalanta confeziona la rimonta e vola agli ottavi di Champions League la Juventus sogna e poi si arrende

L’Italia avrà una propria rappresentante negli ottavi di finale della Champions League. L’Atalanta ha confezionato il ribaltone da urlo contro il temutissimo Borussia Dortmund, formazione tedesca che aveva vinto il match d’andata per 2-0 e che era accreditata per farsi strada nel torneo. Di fronte al proprio pubblico, la Dea si è imposta per 4-1 al termine di un confronto rocambolesco. Con le reti di Scamacca al 5' e Zappacosta al 45', gli orobici hanno pareggiato il computo complessivo al termine del primo tempo, poi sono volati sul 3-0 grazie alla stoccata di Pasalic al 57'. Adeyemi ha gelato i tifosi al 75', ma in pieno recuperò ci ha pensato Samardzic a trasformare il rigore che è valso il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

