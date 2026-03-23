Arezzo, 23 marzo 2026 – “Mi perseguitava, ho perso la testa, non ci ho visto più e ho sparato”. Le prime dichiarazioni ufficiali del 35enne albanese che nella notte tra venerdì e sabato ha fatto fuoco, in periferia di Arezzo, uccidendo un suo connazionale potrebbero costargli una condanna all’ ergastolo. I reati che gli vengono contestati sono: omicidio volontario (con la possibile aggravante della premeditazione) e porto abusivo di arma da fuoco. La condizione dell’imputato si aggrava ulteriormente dopo l’interrogatorio con il Pm Elisabetta Greco, da cui emergono giustificazioni frammentarie e poco credibili. Nel frattempo le indagini affidate alla squadra mobile, coordinata da Davide Comito, proseguono per ricostruire dinamiche e movente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assassino di Gjergj rischia l’ergastolo. “Mi perseguitava”, la versione che non convince

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