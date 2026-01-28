Il fratello di Abhderraim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso a Rogoredo, non si fida della versione fornita dalla polizia. Dice che ci sono troppi punti oscuri e non crede alla ricostruzione ufficiale dell’accaduto. Intanto, l’agente coinvolto nell’incidente afferma di essersi protetto durante lo scontro. La vicenda ha acceso un nuovo scontro tra le parti e alimenta i dubbi nella comunità del quartiere.

I dubbi del fratello di Abhderraim Mansouri sulla ricostruzione della polizia. È un braccio di ferro di dichiarazioni e ricostruzioni quello che scuote Rogoredo, quartiere complicato di Milano. La morte del 28enne di origini marocchine Abhderraim Mansouri, freddato ieri pomeriggio da un colpo di pistola sparato da un agente durante un servizio anti-spaccio nel boschetto, ha scatenato dichiarazioni pesanti da parte della famiglia, rappresentata dall’avvocata Debora Piazza. «Vogliamo che venga accertata tutta la verità, perché non convince affatto la versione resa dall’agente sulla dinamica di quanto accaduto», ha dichiarato il fratello del giovane, nominato persona offesa nel procedimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fratello del 28enne ucciso a Rogoredo: ‘Non ci convince la versione della polizia’, l’agente: ‘Mi sono protetto’

Approfondimenti su Rogoredo Uccisione

In seguito alla vicenda di Rogoredo, la famiglia di Abderrahim Mansouri esprime dubbi sulla versione fornita dalla polizia.

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rogoredo Uccisione

Argomenti discussi: Non ho ucciso mio fratello: Massimo Sgroi nega l’omicidio; Giornata del Rispetto, la ricorrenza dedicata a Willy Monteiro Duarte; Delitto Cilavegna, l'imputato Massimo Sgroi accusa l'ospite che era in casa: Ha ucciso lui mio fratello Giuseppe; Anguillara, la confessione di Carlomagno e la replica della sorella di Federica: Mai gli avrebbe tolto il figlio.

Uomo ucciso a Rogoredo, la famiglia non crede al poliziotto: «La sua versione non convince». Il fratello persona offesa: cosa succede oraLa versione del poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino morto nel quartiere Rogoredo a Milano nel corso di un servizio di controllo anti droga con ... leggo.it

L’agente che ha ucciso il 28enne armato di pistola a salve a Milano: Ho avuto paura e ho sparatoDurante l'interrogatorio in Questura davanti al pm, il poliziotto che ieri ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve durante un'operazione ... fanpage.it

Gianluca, il fratello 28enne dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane (nella foto), è stato ferito nella notte tra il 2 e 3 gennaio ai Quartieri Spagnoli di Napoli, davanti al locale della famiglia. Tre persone, una armata, lo hanno aggredito, colpendolo alla ga - facebook.com facebook