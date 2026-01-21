In Giappone, un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso l’ex premier Shinzo Abe. La sentenza arriva dopo che l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nazionale e internazionale, sollevando questioni sulla sicurezza dei leader politici e sul contesto politico del paese.

È stato condannato all’ergastolo in Giappone l’uomo che ha ammesso di avere assassinato l’ex premier giapponese Shinzo Abe. A deciderlo il tribunale distrettuale di Nara, che ha accolto la richiesta della procura. Il 45enne Tetsuya Yamagami, questo il nome dell’uomo, si era precedentemente dichiarato colpevole dell’omicidio di Abe, che è avvenuto l’ 8 luglio 2022 durante un comizio elettorale nella città occidentale di Nara. Abe, uno dei politici più influenti del Giappone, quando è stato assassinato ricopriva la carica di deputato dopo aver lasciato l’incarico di primo ministro. L’omicidio ha sconvolto il Paese, dove c’è un rigoroso controllo delle armi da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, ergastolo all'uomo che assassinò ex premier Shinzo Abe

L’uomo che ha ucciso l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastoloL’uomo responsabile dell’omicidio dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo.

Ergastolo a omicida ex premier GiapponeIn Giappone, Tetsuya Yamagami è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex premier Shinzo Abe, avvenuto nel 2022.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ergastolo all’uomo che uccise l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe; Giappone, ergastolo per l’assassino dell’ex premier Shinzo Abe; Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe; L'uomo che uccise l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all'ergastolo.

Giappone, ergastolo all'uomo che assassinò ex premier Shinzo Abe(LaPresse) È stato condannato all'ergastolo in Giappone l'uomo che ha ammesso di avere assassinato l'ex premier giapponese Shinzo Abe. A deciderlo ... stream24.ilsole24ore.com

Giappone, ergastolo per l’assassino dell’ex premier Shinzo AbeCondannato Tetsuya Yamagami, il 45enne rovinato dalla setta del reverendo Moon che nel 2022 si «vendicò» con l’omicidio politico ... ilsole24ore.com

Ergastolo per Tetsuya Yamagami, il killer di Shinzo Abe diventato un simbolo in Giappone x.com

Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe. Carcere a vita per il 45enne Tetsuya Yamagami, reo confesso #ANSA facebook