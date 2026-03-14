L’attore palestinese Motaz Malhees nel cast di La voce di Hind Rajab non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar

L’attore palestinese Motaz Malhees, protagonista del film “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, non parteciperà alla cerimonia degli Oscar prevista per domenica 15 marzo. La pellicola è candidata nella categoria Miglior film internazionale. Malhees non sarà presente all’evento, nonostante il suo ruolo nel film che ha ottenuto la nomination.

Motaz Malhees non potrà prendere parte alla cerimonia degli Oscar, in programma domenida 15 marzo. L’attore è tra i protagonisti di La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, candidato nella categoria Miglior film internazionale. A confermare la sua assenza è stato lui stesso, attravereo un post su Instagram. “Mancano tre giorni agli Oscar”, scrive sui social. “Il nostro film La voce di Hind Rajab è candidato all’Academy Award. Ho avuto l’onore di interpretare uno dei ruoli principali in una storia che il mondo doveva conoscere. Ma non potrò esserci. Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti a causa della mia cittadinanza palestinese. Fa male. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’attore palestinese Motaz Malhees, nel cast di “La voce di Hind Rajab”, non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar Articoli correlati Leggi anche: Oscar, negato il visto all’attore palestinese Motaz Malhees: «Non posso entrare negli Usa, ecco perché hanno bloccato il mio passaporto» La Voce di Hind Rajab, il cast salta gli Oscar 2026 a causa del governo USA (ed è già aspra polemica sui social)Esiste un paradosso più stridente di questo: il tuo film è candidato come miglior film internazionale agli Oscar, la vetrina cinematografica più... Contenuti utili per approfondire Motaz Malhees Temi più discussi: La voce di Hind Rajab, l'attore palestinese Motaz Malhees non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar; L'attore palestinese Motaz Malhees del film candidato agli Oscar: Non mi fanno entrare in Usa; L'attore palestinese Motaz Malhees de La voce di Hind Rajab non potrà andare negli Usa per gli Oscar: Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce; Il cast di La voce di Hind Rajab non può partecipare agli Oscar. La voce di Hind Rajab agli Oscar, l’attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: Non mi è permesso entrare negli UsaAlla vigilia della cerimonia degli Oscar, in programma domani 15 marzo, l'attore Motaz Malhees fa sapere che non potrà partecipare ... dire.it L’attore palestinese Motaz Malhees, nel cast di La voce di Hind Rajab, non potrà partecipare alla cerimonia degli OscarMotaz Malhees non potrà prendere parte alla cerimonia degli Oscar, in programma domenida 15 ... msn.com Oscar, negato il visto all'attore palestinese Motaz Malhees: «Non posso entrare negli Usa, ecco perché hanno bloccato il mio passaporto» x.com L’attore palestinese Motaz Malhees, tra i protagonisti del film candidato all’Oscar "La voce di Hind Rajab", ha annunciato che non potrà partecipare alla cerimonia del 15 marzo. Attraverso un post su Instagram, Malhees ha dichiarato che non gli è stato permes - facebook.com facebook