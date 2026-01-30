Barilla con Università di Parma per progetto ' Genconnect' ponte con mondo del lavoro

Barilla si allea con l’Università di Parma per il nuovo progetto ‘Genconnect’. L’obiettivo è creare un ponte tra studenti e mondo del lavoro, valorizzando le differenze di età e di esperienza. Il progetto, promosso dall’Erg Young del Gruppo Barilla, coinvolge anche il programma ‘Unipr4Talents’ dell’Ateneo, che ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna. L’idea è di facilitare il dialogo tra generazioni diverse e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani talenti.

Roma, 30 gen. (AdnkronosLabitalia) - Creare un ponte tra il mondo del lavoro e l'università e valorizzare la diversità generazionale: è questo lo scopo di GenConnect, il nuovo programma di dialogo intergenerazionale promosso dall'Erg Young del Gruppo Barilla e realizzato in collaborazione con l'Università di Parma all'interno del programma 'Unipr4Talents: talentuosi si diventa', il progetto con cui l'Ateneo si è aggiudicato un rilevante finanziamento nell'ambito del 'Bando Talenti' della Regione Emilia-Romagna. L'iniziativa ha preso ufficialmente il via ieri con un evento di lancio congiunto presso l'Università di Parma, segnando l'inizio di un percorso che si svilupperà fino a maggio.

