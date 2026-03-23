I Comitati per il Sì prendono atto dell’esito del voto e, rivendicando lo sforzo per tenere la campagna sul merito, guardano al dopo: alla necessità di riallacciare i fili di un confronto civile sui problemi della giustizia, che restano irrisolti, e alla necessità, anche, che l’Anm dismetta le vesti del soggetto politico. Zanon: «Abbiamo condotto una battaglia di civiltà giuridica». «Noi siamo orgogliosi di averci messo la faccia, abbiamo combattuto una battaglia, a nostro avviso, di civiltà giuridica per i diritti di tutti e anche per la stessa magistratura italiana», ha commentato il presidente del Comitato Sì Riforma, Nicolò Zanon, salutando comunque come un dato positivo l’alta affluenza, ma ricordando che «abbiamo dovuto combattere fin dall’inizio contro una serie di affermazioni palesemente false. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’appello dei Comitati per il Sì all’Anm: ora basta fare politica, si apra un cantiere per le riforme

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+++Roma comitati del Sì pronto esposto contro la mostra del maestro #schifano rallentamenti e selfie davanti a un certo quadro #sischerza #affluenza #IoNO ( avevate detto che l'affluenza alta favorisce il Sì, dunque aspettate fiduciosi, ma statevi calmi, no) x.com