La senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia esprime fiducia nel risultato del referendum sulla giustizia, sostenendo che il voto favorevole prevalrà grazie alla comprensione dei cittadini sulla riforma proposta. Ronzulli critica l’Anm, accusandola di usare il voto per fare politica, e sottolinea l'importanza di una decisione condivisa dal pubblico. La sua analisi si focalizza sulla volontà popolare di affrontare i temi giudiziari con un approccio riformista e partecipato.

Roma – Senatrice Licia Ronzulli, Forza Italia, partiamo dal finale: come finirà il referendum sulla giustizia? “Sono ottimista e ritengo che vincerà il sì, perché i cittadini stanno cogliendo il senso profondo della riforma”. Ovvero? “Garantire maggiore efficienza e trasparenza al nostro sistema giustizia, renderlo più giusto per i cittadini, le imprese e gli investitori stranieri”. Scenario due: vince il no. “Il rischio è quello di conservare un sistema basato su logiche correntizie, dove i magistrati che sbagliano non pagano mai. Lei ha accusato l’Anm di usare le toghe per diffondere fake news. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Licia Ronzulli: “Giustizia, al referendum vincerà il sì nonostante l’Anm. L’associazione magistrati usa il voto per fare politica”

Argomenti discussi: Licia Ronzulli: Giustizia, al referendum vincerà il sì nonostante l’Anm. L’associazione magistrati usa il voto per fare politica; FI - FORZA ITALIA * SENATO: GIUSTIZIA: RONZULLI (FI), 50% IMPUTATI ASSOLTI, SISTEMA METTE TOPPE A INGIUSTIZIE; Seduta 383ª (XIX legislatura) (21.01.2026); FI - FORZA ITALIA * SENATO: GIUSTIZIA: RONZULLI (FI), MAI PIÙ CASI COME IL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI.

