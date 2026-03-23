Referendum Giustizia il voto regione per regione | bene il SI al Nord il NO vola nelle regioni rosse e al Sud

Referendum Giustizia, ecco i dati ufficiali che arrivano regione per regione (in aggiornamento) Valle d'Aosta: SI 50,98%, NO 49,02 Piemonte: SI 46,86%, NO 53,14% Lombardia: SI 53,60%, NO 46,40% Trentino Alto Adige: SI 50,26%, NO 49,74% Veneto: SI 57,93%, NO 42,07% Friuli Venezia Giulia: SI 53,95%, NO 46,05% Liguria: SI 42,29%, NO 57,71% Emilia Romagna: SI 42,92%, NO 57,08% Toscana: SI 41,87%, NO 58,13%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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