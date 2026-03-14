In una mossa senza precedenti, le regioni di Basilicata, Puglia e Campania hanno deciso di collaborare per creare una rete sanitaria dedicata alla lotta contro il tumore al seno nel Sud Italia. Questa iniziativa coinvolge istituzioni e strutture sanitarie locali che si uniranno per migliorare la prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia. La collaborazione mira a rafforzare le risorse e l’efficienza delle cure offerte sul territorio.

Una rete sanitaria senza precedenti sta per nascere tra Basilicata, Puglia e Campania per rivoluzionare la lotta contro il tumore al seno nel Mezzogiorno. Lunedì 16 marzo, alle ore 11, nell’auditorium dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture si presenterà ufficialmente il progetto Beacon, un’iniziativa che mira a fermare la migrazione sanitaria permettendo alle pazienti di curarsi vicino casa con standard di eccellenza. L’obiettivo non è solo clinico ma strutturale: creare una rete digitale e fisica che colleghi l’Irccs lucano, l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Questa collaborazione tripartita rappresenta un cambio di paradigma nella gestione oncologica regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: tre regioni del Sud uniscono le forze

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