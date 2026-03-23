Nella serata di ieri, l’ Olimpico ha assistito alla definitiva consacrazione di un talento cristallino che sembra destinato a riscrivere le gerarchie del calcio continentale. A poche ore dal trionfo sofferto contro il Lecce, la Roma celebra la nascita di una nuova stella: Robinio Vaz. L’attaccante francese, subentrato in una gara bloccata su un parziale di “modalità camomilla”, ha impiegato pochi vagiti agonistici per frantumare la resistenza di Falcone e regalare ai giallorossi tre punti vitali. Con questo successo, il sodalizio capitolino si porta a sole tre lunghezze dal Como di Fabregas, riaprendo ufficialmente la corsa al quarto posto dopo la traumatica uscita dall’ Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’alba di Robinio Vaz: il “fenomeno” della banlieue riaccende il sogno Champions della Roma

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