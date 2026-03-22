La Roma batte il Lecce con un gol di Robinio Vaz | Juve scavalcata nella corsa Champions

I giallorossi conquistano una vittoria importante (1-0) in chiave Champions: il match si sblocca nella ripresa. Hermoso sventa sulla linea di porta il pari del Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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