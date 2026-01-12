Robinio Vaz, giovane attaccante francese, si avvicina alla Roma. La trattativa si sta delineando nelle ultime ore, segnando un possibile passo avanti nel calciomercato. Il giocatore, considerato un talento emergente, rappresenta una delle operazioni strategiche per la squadra di Gasperini, in un momento di fermento per il club e con l’attenzione rivolta alle prossime sfide di campionato.

Robinio Vaz è a un passo dalla Roma. Il calciomercato entra nel vivo anche per la squadra allenata da Gianpiero Gasperini, che nelle ultime settimane aveva esternato più di qualche malumore. Secondo i principali operatori di mercato, il talento classe 2007 dell’ Olympique Marsiglia è prossimo a sbarcare nella Capitale per rimpolpare la batteria di attaccanti della Roma, il reparto più contestato da parte dei tifosi giallorossi di questa prima metà di campionato. La pista che porta a Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, potrebbe quindi raffreddarsi definitivamente dopo i tentennamenti del calciatore della Nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi

Leggi anche: Chi è Robinio Vaz, 18enne da 25 milioni vicino alla Roma che a Marsiglia ha esordito da minorenne

Leggi anche: Robinio Vaz, a Marsiglia si leccano i baffi per la plusvalenza. Nessuno si lamenta per la cessione del francese alla Roma per 25 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Roma, non solo Raspadori: occhi su Robinio Vaz, talento del Marsiglia; Robinio Vaz rifiuta il rinnovo con il Marsiglia: Roma pronta all’affondo decisivo; Calciomercato Roma - Resiste il nome di Robinio Vaz e torna quello di Tel; Calciomercato Roma, conferme da Marsiglia: accelerata per Robinio Vaz, Gasperini dà l’ok.

Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi - Il calciomercato entra nel vivo anche per la squadra allenata da Gianpiero Gasperini, che nelle ultime settimane aveva ... lapresse.it