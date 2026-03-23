L’affluenza record rende incerto l’esito del referendum sulla giustizia

Da linkiesta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’affluenza al referendum costituzionale sulla giustizia ha raggiunto il 58,5 per cento a livello nazionale. Il dato è alto per questo tipo di consultazioni e contribusce a rendere ancora incerto in questi primi minuti il risultato. I primi exit poll dopo la chiusura dei seggi alle 15.00 indicano un vantaggio contenuto del No. Le diverse rilevazioni descrivono una gara serrata. Secondo Opinio per la Rai, il No è tra il 49 e il 53 per cento, mentre il Sì si colloca tra il 47 e il 51 per cento. Stime simili arrivano da Swg e da YouTrend, con quest’ultimo che in una prima proiezione puntuale attribuisce al No circa il 51,5 per cento. Il problema è che le due forbici si sovrappongono quasi completamente, rimanendo entro il margine di errore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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