Referendum Giustizia | YouTrend rivela equilibrio tra Sì e No affluenza determinante per l’esito del voto a marzo

A meno di due mesi dal voto, l’Italia si prepara a un referendum sulla giustizia che sta dividendo profondamente l’opinione pubblica. YouTrend ha mostrato un’Italia equilibrata tra chi dice sì e chi dice no, ma l’affluenza alle urne potrebbe fare la differenza. Il 22 e 23 marzo, il paese si troverà di fronte a una scelta importante, e la partecipazione potrebbe decidere il risultato finale.

Referendum Giustizia: YouTrend Fotografa un Paese Diviso a Meno di Due Mesi dal Voto. L'imminente referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della Giustizia si preannuncia come un banco di prova cruciale per il governo, con un'opinione pubblica profondamente divisa. Un sondaggio esclusivo YouTrend, pubblicato l'11 febbraio 2026, dipinge un quadro di sostanziale equilibrio tra le forze in campo, con un leggero vantaggio per il fronte del "No" che però potrebbe essere ribaltato dall'affluenza alle urne. La consultazione, incentrata sulla controversa separazione delle carriere dei giudici, si inserisce in un contesto politico particolarmente acceso e solleva interrogativi sull'effettiva rappresentatività del voto popolare.

