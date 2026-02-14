Referendum Giustizia ultimi sondaggi | il No rimonta ed esito sempre più incerto

Da quifinanza.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi sondaggi mostrano che il No sta recuperando terreno nel referendum sulla Giustizia, che si svolgerà il 22 e 23 marzo, a causa delle crescenti incertezze tra gli elettori. La competizione tra chi sostiene il Sì e chi vota No si intensifica, coinvolgendo anche magistrati giudicanti e requisitori. Questi ultimi si dividono chiaramente sulle proposte di modifica, alimentando il dibattito pubblico.

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo rinnova lo scontro politico fra gli schieramenti. In campo, per il SÌ o per il NO, anche molti fra i diretti interessati, vale a dire magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Ma, come sempre, il dibattito politico sul referendum di turno coinvolge anche giornalisti, opinionisti e vip, talvolta schierati in vere e proprie tifoserie. Vediamo, sondaggi alla mano, l’andamento del consenso in merito al referendum sulla Giustizia di marzo. Referendum Giustizia, i sondaggi. Il sondaggio più recente in merito al referendum sulla Giustizia di marzo arriva da Eumetra per Banijaý Italia ed è stato pubblicato il 12 febbraio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

referendum giustizia ultimi sondaggi il no rimonta ed esito sempre pi249 incerto

© Quifinanza.it - Referendum Giustizia, ultimi sondaggi: il No rimonta ed esito sempre più incerto

Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%.

Sondaggi referendum giustizia, la rimonta del No è possibile: ora è pareggio con il Sì

I sondaggi sul referendum sulla giustizia mostrano attualmente un pareggio tra il Sì e il No.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Referendum giustizia, due sondaggi Ipsos: i NO recuperano 7 punti e se il voto fosse un ...

Video Referendum giustizia, due sondaggi Ipsos: i NO recuperano 7 punti e se il voto fosse un ...

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio YouTrend: avanti il No se è bassa l'affluenza; I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: Voteranno sì imputati e massoneria deviata: è polemica.

referendum giustizia ultimi sondaggiReferendum Giustizia, il Sì alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni non è voto sul governoA poco più di un mese dal referendum sulla Giustizia, i sondaggi vedono testa a testa tra Sì e No. Arianna Meloni dice che non è un voto sul governo ... virgilio.it

Sondaggi politici Piepoli, i Sì al referendum in calo del 4%Il 36% degli elettori pentastellati voterebbe Sì al referendum sulla giustizia secondo gli ultimi sondaggi politici di Piepoli. termometropolitico.it