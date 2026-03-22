Referendum sulla Giustizia al voto oggi e domani | l’incognita dell’affluenza

Oggi e domani i cittadini sono chiamati a votare nel referendum sulla Giustizia. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. La partecipazione potrebbe influenzare l’esito dell’evento, che si conclude domani pomeriggio. Le operazioni di voto si svolgono in tutto il territorio nazionale senza interruzioni.

I seggi sono aperti da stamattina alle 7 e resteranno operativi fino alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Gli italiani sono chiamati a esprimersi con una scheda verde e una croce sul Sì o sul No sulla riforma costituzionale della Giustizia: separazione delle carriere tra giudici e pm, sdoppiamento del Csm con membri scelti per sorteggio, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Nessun quorum da raggiungere: il voto sarà valido a prescindere da quanti si presenteranno alle urne. Quanto peserà l’astensione sul risultato finale. Inevitabilmente l’affluenza rimane la variabile più sotto osservazione. Secondo le previsioni più ottimistiche, citate da La Stampa, si potrebbe attestare intorno al 50%, lontana dal 65% registrato nel 2016 al referendum Renzi. 🔗 Leggi su Open.online

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